Капитан полиции из ямальского города погиб на СВО
В Тюмени простились с капитаном полиции Проппом, погибшим на СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Капитан мотострелковой роты Анатолий Пропп, работавший в Лабытнанги (ЯНАО), погиб на спецоперации во время службы. 18 февраля с ним простились в его родном городе, Тюмени. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Служащий полиции ямальского города погиб при исполнении долга на территории ДНР. Подробностей о его смерти не приводятся. Представители администрации Лабытнанги выразили соболезнования и отметили, что мужчина многое сделал во время работы в городе, заслужив уважение горожан.
Мобилизовали Проппа в 2022 году. Он стал командиром мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона и уверенно показал себя на СВО.
Простились с капитаном 18 февраля в Тюмени, где он когда-то родился и вырос.
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