Капитан полиции из ямальского города погиб на СВО

Капитан мотострелковой роты Анатолий Пропп, работавший в Лабытнанги (ЯНАО), погиб на спецоперации во время службы. 18 февраля с ним простились в его родном городе, Тюмени. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Служащий полиции ямальского города погиб при исполнении долга на территории ДНР. Подробностей о его смерти не приводятся. Представители администрации Лабытнанги выразили соболезнования и отметили, что мужчина многое сделал во время работы в городе, заслужив уважение горожан.

Мобилизовали Проппа в 2022 году. Он стал командиром мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона и уверенно показал себя на СВО.

Простились с капитаном 18 февраля в Тюмени, где он когда-то родился и вырос.

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