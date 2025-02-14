Россия вернула 45 тел погибших военнослужащих и передала Украине 757

Во время недавнего обмена Россия вернула тела 45 военных, которые погибли в ходе боевых действий. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу, занимающуюся вопросами военной операции, передает РБК.

В свою очередь, Украине передали тела 757 погибших военнослужащих. Предыдущий обмен телами погибших произошел в конце января. 24-го числа Россия возвратила 49 тел своих военных, в то время как Украина получила 757.

Ранее сообщалось, что Украина при посредничестве Катара передала РФ двоих детей для воссоединения с семьями.