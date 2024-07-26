Капремонт акушерско-гинекологического корпуса Химкинской больницы продолжается в Подмосковье

В Химкинской областной больнице продолжается капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса, работы проходят в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на площадке более 54 рабочих. Ведется устройство инженерных систем и оборудования, внутренняя отделка помещений, устройство вентилируемого фасада, облицовка несущих стен, монтаж пожарных извещателей, радиаторов отопления», — говорится в сообщении.

Рабочие обустроят здесь одно-, двух- и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка. В них будут размещены индивидуальные санузлы с душевыми. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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