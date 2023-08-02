Капремонт четырнадцатой школы в Сергиевом Посаде завершат к новому учебному году

Капитальный ремонт школы № 14, расположенной на улице Куликова в Сергиевом Посаде, завершат к 1 сентября, сообщили в областном Минстрое. Работы проходят по федеральной программе.

В сообщении ведомства уточнили, что строительная готовность объекта достигла 65%. Сейчас в работах задействованы более 90 рабочих и две единицы техники. Они выполняют монтаж электросетей в классах и коридорах, внутреннюю отделку помещений, благоустройство территории и другие работы. Отметим, что школу построили в 1952 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.