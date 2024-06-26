Капремонт десятой школы в Королеве завершили наполовину

В городском округе Королев на улице Дзержинского продолжается капитальный ремонт здания школы № 10, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик проводит фасадные и электромонтажные работы, устройство кровли, штукатурку и шпаклевку стен», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений. Помимо этого, они установят новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.