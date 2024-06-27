Капремонт дошкольного отделения одиннадцатой гимназии продолжается в Королеве

На улице Садовая в Королеве продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 11», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 50%. Об том сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 25 рабочих и четыре единицы техники. Выполняется монтаж СМЛ панелей, устройство наружного вентилируемого фасада (монтаж утеплителя), электромонтажные работы, укладка настенной плитки, предчистовая отделка помещений, монтаж наружного освещения», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит заменить инженерные сети, провести отделку внутренних помещений, обновить кровлю и фасад здания, выполнить благоустройство прилегающей территории и другие работы. Завершить из планируют до начала нового учебного года.

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