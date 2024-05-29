Капремонт дошкольного отделения первой Дрезненской школы в Орехово-Зуево завершен почти наполовину
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Дрезненской школы № 1, стройготовность объекта достигла 40%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 56 рабочих и три единицы техники. Сейчас проводятся демонтажные работы в главном и малом корпусах, устройство перегородок, инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы и демонтаж старой кровли», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках президентской программы. Общая площадь детского сада составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Завершить капитальный ремонт и открыть дошкольное учреждение планируют к началу нового учебного года.
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