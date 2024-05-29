Капремонт дошкольного отделения первой Дрезненской школы в Орехово-Зуево завершен почти наполовину

«На площадке 56 рабочих и три единицы техники. Сейчас проводятся демонтажные работы в главном и малом корпусах, устройство перегородок, инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы и демонтаж старой кровли», — говорится в сообщении.