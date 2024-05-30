Капремонт дошкольного отделения первой школы в Реутове завершен почти наполовину

В Реутове на улице Строителей продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 1, работы проходят в рамках президентского проекта, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик проводит работы по чистовой отделке, монтажу кровли и фасада, ведется устройство перегородок, монтаж системы отопления», — говорится в сообщении.

Работы планируют завершить до начала нового учебного года, в здании разместят 11 групп дошкольников и одну группу первоклашек. Его общая площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит обновить фасад, отремонтировать помещение, заменить коммуникации, благоустроить прилегающую территорию и установить новое оборудование.

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