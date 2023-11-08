Капремонт главного хирургического корпуса МОНИКИ продолжается в Подмосковье в рамках губернаторской программы

«Один из важных этапов после хирургического вмешательства — первый этап медицинской реабилитации. На вторые-третьи сутки после операции проводятся реабилитационные мероприятия — в нашем кабинете проходят процедуры по улучшению вентиляционно-дренажной функции бронхолегочной системы, обезболиванию, а также противоотечные процедуры. Все это направлено на то, чтобы предупредить развитие послеоперационных осложнений», — отметила завотделением физиотерапии и лечебной физкультуры МОНИКИ Светлана Смирнова.