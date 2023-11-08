Капремонт главного хирургического корпуса МОНИКИ продолжается в Подмосковье в рамках губернаторской программы
Фото: [МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского]
В главном хирургическом корпусе МОНИКИ им. Владимирского продолжается капитальный ремонт, сообщили в Минздраве Подмосковья. Работы проходят по программе губернатора Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья».
В ходе ремонта в здании проложат новые инженерные сети, сделают ремонт кровли, заменят фасады и окна и не только. Кроме того, работы в электросветолечебном кабинете отделения физиотерапии и лечебной физкультуры МОНИКИ уже завершены.
«Один из важных этапов после хирургического вмешательства — первый этап медицинской реабилитации. На вторые-третьи сутки после операции проводятся реабилитационные мероприятия — в нашем кабинете проходят процедуры по улучшению вентиляционно-дренажной функции бронхолегочной системы, обезболиванию, а также противоотечные процедуры. Все это направлено на то, чтобы предупредить развитие послеоперационных осложнений», — отметила завотделением физиотерапии и лечебной физкультуры МОНИКИ Светлана Смирнова.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.