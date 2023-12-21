Капремонт первой школы в городском округе Шаховская завершат к началу нового учебного года

В городском округе Шаховская продолжается капитальный ремонт школы № 1, сейчас подрядчик выполняет демонтаж внутренних конструкций двух зданий школы, сообщили в областном Минстрое. Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

В ведомстве уточнили, что работы проходят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Рабочие обновят кровлю и фасад, выполнят монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установят новые окна и двери и не только. Отметим, что общая площадь двух зданий образовательного учреждения превышает четыре тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.