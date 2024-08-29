Капремонт первой школы завершили в Шатуре

В поселке Шатурторф городского округа Шатура завершился капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 1, школу откроют в начале учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходили в рамках нацпрограммы за счет средств областного бюджета. В рамках них строители привели в порядок фасады, кровлю, провели внутреннюю отделку, проложили инженерные коммуникации, а также установили современное технологическое оборудование и мебель. На данный момент проводится уборка помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.