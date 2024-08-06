Капремонт пятиэтажного терапевтического корпуса больницы продолжается в Луховицах

Первый этап капитального ремонта, осуществляемого по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья», терапевтического корпуса Луховицкой больницы планируют завершить уже в октябре. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.

В настоящий момент подрядчики заняты фасадом, в здании устанавливают пластиковые окна, прокладывают коммуникации и завозят материал для отделки помещений. Глава муниципалитета Сергей Тимохин в рамках своей рабочей поездки проверил как идет ход работ.

«Строители работают без нареканий, нарастили темпы. Капремонт охватит каждый этаж, предполагает обновление помещений и инженерных коммуникаций. Корпус преобразится. Новая планировка и современное оснащение позволят повысить качество медицинских услуг», — подчеркнул Тимохин.

Работы распланированы на два этапа. Это позволило медучреждению не закрываться и принимать пациентов для лечения в стационаре. Строители планируют завершить первый этап в октябре и сдать «под ключ» 60% корпуса. В другой части здания пока лечатся пациенты. Как только первый этап окончится, медицинский процесс переместится в обновленные помещения, а строители займутся второй частью.

«Луховичане с пониманием относятся к временным неудобствам, а коллектив больницы делает так, чтобы работы, как можно меньше касались пациентов. До конца года в больницу будет поставлен современный рентген-аппарат. Также на этот год предстоит ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Городна», — рассказала главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

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