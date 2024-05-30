Капремонт школы имени Попова продолжается во Власихе

Общество

Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]

В подмосковной Власихе продолжается капитальный ремонт школы имени А. С. Попова, строители приступили к фасадным работам, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Обновление проходит в рамках президентской программы.

«Строители ведут работы по устройству инженерных сетей, стяжке пола, монтажу слаботочных систем и штукатурке стен», — добавили в ведомстве.

Площадь школы превышает 10,3 тысячи квадратных метров, ее возвели в 1962 году. Завершить капитальный ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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