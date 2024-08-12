Капремонт школы-интерната продолжается в подмосковном Павловском Посаде

Строительная готовность работ по капитальному ремонту школы-интерната для обучающихся с ОВЗ в Павловском Посаде превысила уже восемьдесят пять процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что все работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета региона. В настоящий момент на объекте задействовано более сорока рабочих. Подрядчик проводит отделку внутренних помещений, монтаж дверных блоков и инженерных сетей, фасадные работы, укладку плитки, устройство входных групп и инженерных сетей.

Общая площадь здания школы-интерната составляет почти две тысячи квадратных метров. При этом открыть свои двери для учащихся учебное учреждение планирует уже 1 сентября.

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