Капремонт в здании первой школы продолжается в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне продолжается капитальный ремонт здания школы № 1, который проходит в рамках президентской программы, строители завершили демонтажные и приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет работы по монтажу железобетонных перекрытий между первым и вторым этажом, инженерной системы, канализационной сети. Внутри здания идут штукатурные работы, а снаружи утепляют фасад», — говорится в сообщении.

Школу построили в 1937 году, ее площадь составляет порядка 2,3 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта рабочие усилят фундамент, восстановят стены здания, частично заменят кровлю, проведут благоустройство территории, а также установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.