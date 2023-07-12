Капремонт второй школы имени В. В. Дагаева в Лосино-Петровском завершат к новому учебному году

Глава областного Минстроя Владимир Локтев по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева совершил рабочую поездку в Лосино-Петровский округ и проверил ход капитального ремонта здания школы № 2 имени В. В. Дагаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Капремонт, который проводится по программе «Модернизация школьных систем образования» завершат к 1 сентября этого года, выразил уверенность министр.

«В ходе обследования знания выявили нарушения конструктива, поэтому появилась необходимость усиления. Одновременно были приняты проектные решения, которые позволяют сократить сроки строительства: кровля, смонтированная в заводских условиях, готовые стеновые панели. Стараемся минимизировать работы, которые необходимо проводить на площадке, чтобы успеть к 1 сентября», — отметил Локтев.

В министерстве отметили, что до этого в здании 1957 года постройки капитальный ремонт не проводили. Пока стройготовность составляет 29%. Над обновлением школы теперь трудятся в 2,5 раза больше строителей, поэтому работы рассчитывают закончить в установленный срок.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.