Капсула времени на советских колесах: в Москве обнаружили редкий экземпляр «Волги»

На московском рынке коллекционных автомобилей появился исключительный лот — седан ГАЗ-24 «Волга» 1988 года выпуска, поражающий своей аутентичной сохранностью. Автомобиль, фактически избежавший влияния времени, представляет собой ходовой пример советского автопрома в идеальном оригинальном состоянии, пишет carexpo .

Машина полностью сохранила заводское лакокрасочное покрытие и никогда не подвергалась восстановительным работам. Комплектация осталась нетронутой: в наличии все элементы, от антенны и набора инструментов до ручного насоса, оригинальных колесных колпаков и даже штатной магнитолы. Особое внимание привлекает салон, где на центральной консоли до сих пор присутствует защитная транспортная пленка, наклеенная на заводе.

За почти четыре десятилетия существования пробег этого раритета составил лишь около 24 тысяч километров. Такой минимальный износ объясняется бережной эксплуатацией преимущественно в эпоху до массового использования реагентов и последующим хранением в течение более чем трех десятилетий в условиях сухого отапливаемого гаража.

Стоимость автомобиля-капсулы времени установлена в 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, на вторичном рынке аналогичные, но менее сохранившиеся экземпляры или автомобили с нулевым пробегом могут оцениваться значительно дороже, что делает данное предложение заметным для ценителей советской автомобильной истории.

