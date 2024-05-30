Капсулу времени с посланием будущим поколениям заложили в основание подмосковного ЖК «Парк Апрель»

В основание школы в подмосковном жилом комплексе «Парк Апрель», рассчитанной на 500 мест, в Наро-Фоминске заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.