Капсулу времени с посланием будущим поколениям заложили в основание подмосковного ЖК «Парк Апрель»
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В основание школы в подмосковном жилом комплексе «Парк Апрель», рассчитанной на 500 мест, в Наро-Фоминске заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Отмечается, что девелопер проекта KASKAD Family возводит данный объект в рамках комплексного развития территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2025 года. Особенностью школы станет наличие профессиональных балетных залов. Ученики смогут изучать хореографию по лицензированной программе с последующим получением государственного диплома.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.