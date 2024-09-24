Карантин по бешенству ввели в шести населенных пунктах Можайского округа
Фото: [pxhere.com]
В подмосковном Можайске объявили карантин по бешенству животных. Как сообщает издание Можайск Медиа, очаг расположен в СНТ «Старое село».
Жителям городского округа напомнили о том, что запрещено лечить и перевозить больных восприимчивых животных. Также нельзя посещать зараженную территорию.
Кроме того, в Можайске действует запрет на охоту.
В число неблагополучных по бешенству населенных пунктов вошли: село Старое Село, деревня Пеньгово, СНТ «Старое Село», «Царские Берега», «Энергия» и ТСН «Царские Берега 2».
Постановление о бешестве животных на территории городского округа Можайск было выпущено 16 сентября.
Напомним, что в одном из СНТ городского округа зафиксировали четыре случая нападения лисы. Животное покусало двух дачников, кошку и собаку.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье разыскивают медведя, убившего отца и сына в дачном доме.