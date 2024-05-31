Кардиолог Концедайло рассказала о способах устранения храпа

Специфические звуки во сне можно устранить, если подойти к этому комплексно. Подробнее об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло.

При постоянном храпе нужно провериться у специалиста на заболевания ЛОР-органов, которые могут вызывать затруднение носового дыхания. Часто люди неожиданно находят искривления перегородки, риниты и другие недуги, способные сделать сон близких невыносимым. Также апноэ может возникнуть из-за анатомических особенностей строения лица и нервно-мышечных болезней. Избыточная масса тела, ожирение и множество других причин также могут спровоцировать колебания структур глотки и гортани.

Врач отметила, что тихий, монотонный и нерегулярный храп не представляет опасности. Однако заподозрить обструктивное апноэ сна можно, если храп неожиданно стал громким, прерывистым, с наращиванием тембра. Также насторожиться нужно, если храп в моменте сна прекращается, а затем возобновляется. Это говорит о временной остановке дыхания, которая как раз опасна.

Лечить храп можно по рекомендациям врача. Часто назначают терапию, которая предполагает снижение веса, прием медикаментов и другое лечение патологий. Сюда же входит эндоскопическое исследование и томография, разные скрининги и другие обследования. Есть и хирургический путь, но его назначают лишь в тяжелых случаях с перекрытием дыхания.

Коцедайло советует в первую очередь для решения проблемы с храпом посетить оториноларинголога и сомнолога.

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