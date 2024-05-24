Врач-диетолог Денисова предупредила о напитках, сгущающих кровь в жару

Врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что некоторые напитки летом опасно употреблять из-за их влияния на кровь.

Летом люди теряют больше жидкости и минеральных веществ в жару, которая побуждает пить больше. Но не все напитки так безобидны: очень многие на самом деле не восстанавливают водно-солевой баланс. Неправильный выбор питья может привести к сгущению крови и образованию тромбов.

«В жаркую погоду лучше не употреблять крепкий кофе и алкоголь. Эти напитки стимулируют выделение мочи и потерю жидкости. В результате возрастает риск сгущения крови и образования тромбов. Много кофеина также в энергетиках, поэтому их в жару тоже лучше не использовать», — отметила врач.

Рекомендуется пить простую воду, можно с добавлением мяты или лимона. Также подойдут травяные чаи и отвары из сухофруктов. Все это должно быть комнатной температуры, желательно без добавления сахара.

Как напомнила Денисова, идеальными пропорциями будет 30-40 г воды на килограмм массы тела. Например, если человек весит 60 кг, то ему нужно не менее 1,8 литров воды. В жаркую погоду это количество увеличивается до 2,4 л. При этом при занятиях физической нагрузкой и активностью летом стоит выпивать даже больше.

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