Кардиолог Кореневич рассказала о способах борьбы с бессонницей в жару

Врач-кардиолог Анна Кореневич в своем блоге рассказала, как наладить сон в летний зной и не столкнуться с бессонницей.

Прежде всего врач напомнила, что бессонница не имеет отношения к жаре, но последняя может усугублять существующую проблему со сном. Как правило, она появляется, если человек перегружен кучей задач, испытывает психологическое напряжение, стресс. Способность к расслаблению начинает теряться. В жару особенно важно создать себе комфортные условия для отдыха, для этого достаточно следовать нескольким рекомендациям.

Врач советует проветривать комнату чаще, выбирать постельное из натуральных тканей, не сидеть в телефоне за час до сна, меньше говорить перед сном, а также убедиться, что все раздражители выключены (кнопки на телевизоре, экраны, прочая бытовая техника).

В помещении для сна должно быть прохладно и темно. Хорошо, если у владельца есть ортопедический матрас и подушки, подходящие под его потребности. Главное также не употреблять на ночь и ужин тяжелую пищу и не напиваться водой.

Однако специалист отметила, что чаще всего бессоница — следствие работы психики. Причину нужно искать у сомнологов, психологов. Чаще нужно обследоваться на выявление других причин проблем со сном.

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