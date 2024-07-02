Специалист Назарова рассказала о способах сохранения здорового сна в жару

Технолог швейного производства Светлана Назарова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как нормально высыпаться при дневной и ночной жаре, и какое постельное белье станет настоящей находкой на лето.

В первую очередь обращать внимание нужно на постельное белье из натуральных тканей. Лен, хлопок, смесь материалов. Такой комплект будет хорошо отстирываться и быстро сохнуть, а также хорошо охлаждаться даже при теплой ночи. Назарова советует обратить внимание на хлопковые виды, такие как бязь, сатин и перкаль.

«Самой приятной к телу и подходящей для жаркого сезона считается сатин, так как он обладает повышенной гладкостью и блеском. Благодаря особой фактуре сатина, повышается комфорт во время сна в жаркий летний день. Гладкая поверхность быстро остывает, и создается ощущение прохлады при прикосновении к этой ткани», — отметила технолог.

Шелк и бамбук также станут отличными вариантами на лето. Бамбуковый материал хорошо впитывает влагу, воздухопроницаем, не раздражает кожу. Шел позволяет получить действительно приятную прохладу, но натуральное постельное белье из него стоит очень дорого.

Муслиновое постельное белье станет приятным аналогом льну. Оно неплохо охлаждается за счет тонкости, прочное, легко стирается, быстро сохнет и пропускает воздух.

Если стоимость муслинового белья смущает, эксперт советует купить простую ткань и использовать его летом в качестве простыни или покрывала.

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