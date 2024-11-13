Кардиолог Малай включила одышку в симптомы надвигающегося инфаркта

Врач-кардиолог Анастасия Малай в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о прединфарктных симптомах. Многие поначалу могут не вызвать беспокойства, хотя требуют срочной помощи специалистов.

Инфаркт миокарда (ИМ) происходит неожиданно в связи с тем, что мышца не получает достаточного притока крови. Клетки сердца начинают стремительно отмирать, создавая угрозу жизни. По словам врача Малай, самыми распространенными симптомами наступающего инфаркта могут быть боль в груди (стенокардия), головокружение, сдавливание или жжение в области. Чаще дискомфорт и щемление ощущаются в центре или в левой части груди как у мужчин, так и у женщин.

«Чувство беспричинной паники также является одним из признаков сердечного приступа. Головокружение не всегда является симптомом этого состояния, но если оно возникает внезапно без видимых причин наряду с дискомфортом в груди и нехваткой воздуха, вам нужно проверить свое состояние», — добавила врач.

При этом боль в груди чаще настигает мужчин, чем женщин. У последних, как правило, более распространена внезапная полная или почти полная закупорка артерий. Это приводит к медленному образованию тромбов, следовательно, прекрасная половина человечества реже сталкивается с распространенными симптомами.

Врачи рекомендуют обследоваться у кардиологов ежегодно и не подвергать риску свою жизнь. Особенно это важно помнить людям в группе риске, таким как пенсионеры и жители с хроническими заболеваниями.

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