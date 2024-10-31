Стало известно, как по глазам можно определить повышенный холестерин

Врач-кардиолог клиники Александр Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал про симптомы повышенного холестерина в крови. Как оказалось, многое можно понять по внешним признакам и некоторым симптомам.

Повышенный уровень липидов часто не проявляет себя долго. Однако со временем могут появиться даже внешние признаки, такие как ксантелазмы — плоские бугорки желтоватого цвета, распространяющиеся у век. Также часто утолщаются сухожилия и появляется светлый ободок вокруг роговицы.

Помимо этого человеку с гиперхолестеринемией нередко бывает тяжело ходить, есть дискомфорт и боль в нижних конечностях, а также пресутсвуют головокружения и головные боли. Все это ярко проявляется при атеросклерозе.

«Но зачастую даже тяжелые атеросклеротические поражения артерий могут протекать бессимптомно, а первыми проявлениями могут стать инфаркт миокарда или инсульт. Чтобы не упустить гиперхолестеринемию, рекомендуется регулярно сдавать анализы — общий холестерин, а лучше — расширенный липидный профиль»,— заключил врач.

Ранее врач назвала привычки, снижающие риск наступления инсульта.