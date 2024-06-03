Кардиолог Погосова: езда на велосипеде снижает риски преждевременной смерти

Врач-кардиолог Нана Погосова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что велосипед способен улучшить некоторые показатели здоровья, снизить риски преждевременной смерти.

Выносливость и натренированность тела и сердца повышается при физических нагрузках. Отдельно врач отметила велосипед, езда на котором особенно хорошо сказывается на сосудах и сердце. По ее словам, езда на двухколесном транспорте способствует укреплению организма и позволяет контролировать массы тела.

«Это важно, поскольку избыточный вес — очень значимый фактор риска артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и мозговых инсультов», — отметила врач.

Преждевременная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний снижается у любителей велосипедов на 20-30%. Кроме того, такая физическая нагрузка способна снизить уровень кортизола, гормона стресса, и повысить настроение.

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