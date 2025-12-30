Кардиолог рассказала, как спасти сердце от праздничного «коктейля» из оливье и алкоголя

Новогодние каникулы могут стать не только временем отдыха, но и серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Об этом предупреждает заведующая консультативным отделением, кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Кудрявцева, передает ugra-news.ru .

Статистика Омского кардиодиспансера (ОКД) показывает ежегодный всплеск обращений в приемное отделение в праздничные дни. Виной тому — опасная комбинация из пищевых излишеств, алкоголя, резкой смены режима и зимних погодных аномалий. Врач развеивает миф о «безопасной» дозе спиртного для сердца. Алкоголь, особенно в смеси с лекарственными препаратами, провоцирует хаотичные скачки давления — от резкого снижения до опасного роста, что ведет к слабости, головокружениям и создает прямую угрозу жизни.

Чтобы праздники не закончились на больничной койке, Ольга Кудрявцева предлагает стратегию осознанной заботы о себе, основанную на простых и действенных шагах:

во-первых, физическая активность должна быть не в формате спортивного подвига, а как регулярная «перезагрузка»: ежедневные прогулки на свежем воздухе и танцы, которые естественным путем стимулируют выработку эндорфинов, улучшая настроение без медикаментов;

во-вторых, критически важно соблюдать питьевой режим, заменив алкогольные напитки на теплые чаи, морсы или компоты домашнего приготовления — это снизит нагрузку на сосуды и печень;

третий ключевой элемент — отказ от синдрома «успеть все». Полноценный сон и отдых не являются роскошью, а становятся обязательной профилактикой стресса для сердца.

Особое внимание кардиолог уделяет дисциплине пациентов с хроническими заболеваниями. Даже в разгар праздника нельзя пропускать прием назначенных врачом препаратов — это правило номер один.

Одновременно с этим врач призывает не игнорировать тревожные сигналы организма. Резкая боль в груди, необычная слабость с холодным потом, затрудненное дыхание или сбой сердечного ритма — это прямой повод немедленно прекратить застолье и вызвать скорую помощь, не дожидаясь утра.

Ранее сообщалось, что врач развеял главные заблуждения о методах против похмелья.