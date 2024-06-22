Кардиолог Степанов рассказал, какие признаки являются показанием к УЗИ сосудов

Врач-кардиолог Максим Степанов в беседе с «Газетой.ру» рассказал, какие тревожные звоночки могут указывать на проблемы с сосудами.

Россиянам специалист советовал сходить на УЗИ сосудов, в случае, если они испытывают проблемы с памятью, у них головные боли и головокружения, а также шум в ушах. В этом случае нужно тщательно изучить состояние брахиоцефальных артерий.

«При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии. Высокое артериальное давление и другие сердечно-сосудистые проблемы также могут быть связаны с нарушениями в кровообращении», — рассказал врач.

Однако назначения УЗИ и других обследований может давать только врач. Узист находит бляшки, устанавливает степень сужения сосуда и может определить анатомические особенности. Своевременное обследование поможет помочь сосудам и сердцу вовремя, не доведя до осложнений и болезней.

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