Карелия нарасхват: почему на новогодние праздники в регионе не осталось свободных номеров

Карелия стремительно становится одним из самых популярных направлений для встречи Нового года, что привело к острому дефициту свободных мест для размещения. Как сообщает издание «ФедералПресс», республика пользуется беспрецедентным спросом, особенно у жителей Санкт-Петербурга, заняв шестую строчку в рейтинге самых востребованных новогодних маршрутов.

По данным туроператоров, загородные отели и базы отдыха в регионе уже практически не имеют свободных номеров. Наблюдается резкий всплеск интереса к комплексным предложениям, которые включают в себя не только проживание, но и питание с экскурсионным обслуживанием. На долю карельских туров сейчас приходится около 8% всех таких бронирований.

Особой магнетизм для путешественников, особенно семейных, обладает резиденция местных зимних волшебников — Талви Укко и Лумикки. Статистика туристического сервиса «Островок» подтверждает общий тренд: спрос на поездки в Карелию в праздничные дни со стороны петербуржцев вырос на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

