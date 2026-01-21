Карьерный консультант опроверг миф о лучшем времени для увольнения

Интернет пестрит советами о том, когда лучше всего увольняться. Считается, что существуют особо благоприятные «сезоны» для поиска работы — февраль, когда компании активизируются после праздников, или осень, когда стремятся закрыть годовые планы. Логика проста: в эти периоды больше вакансий, а значит, и устроиться будто бы легче. Однако карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей опровергает этот стереотип.

Его главный аргумент — непредсказуемость рынка труда. Жизнь вносит свои коррективы: вас могут внезапно сократить в ноябре, когда по календарю «не сезон», или компания вашей мечты откроет ключевую вакансию в разгар августовского затишья. Ждать условного февраля, по мнению эксперта, значит добровольно отдавать инициативу в руки случая. Более того, массовый выход соискателей в «горячий» сезон лишь увеличивает конкуренцию, сводя на нет мнимые преимущества.

Валинуров предлагает другую, проактивную стратегию, которую стоит практиковать постоянно, даже если вы довольны текущей работой. Ее суть — в постоянной готовности к переходу. Это означает регулярное обновление резюме, мониторинг рынка и, что особенно важно, планомерное налаживание связей с потенциальными работодателями. Эксперт подчеркивает: идеальный сценарий — когда компания уже знает вас как специалиста к моменту открытия вакансии. Это кардинально отличает вас от сотен «анонимных» кандидатов. Для массовых профессий вакансии есть всегда, а для узких специалистов шанс может выпасть в любой месяц, поэтому ждать «правильного» времени бессмысленно.

По его словам, последствия игнорирования такой подготовки могут быть болезненными. Внезапное увольнение застает врасплох, а сам поиск работы превращается в изматывающий и долгий марафон для того, кто не тренировал этот навык. Как отмечает консультант, поиск — это сложная работа, требующая собственных компетенций: умения презентовать себя, вести переговоры, проходить собеседования. Без практики эти навыки теряются. Чем дольше длится период безработицы, тем сильнее падает ценность кандидата в глазах рекрутеров, теряются профессиональные связи и уверенность.

Эксперт резюмировал, что не существует календарного окна для идеального увольнения. Есть только системная работа над своей карьерной устойчивостью. Ключ к успешному переходу — не в выборе месяца, а в ежедневной готовности к новым возможностям, которая избавляет от стресса внезапных перемен и превращает поиск работы из вынужденной авантюры в управляемый карьерный шаг.

Ранее он раскрыл влияние ИИ на рекрутинговую сферу.