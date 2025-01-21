Карьерный консультант Семенова дала советы оставшимся без работы специалистам

По словам карьерного консультанта Оксаны Семеновой, многие специалисты, чья деятельность напрямую была связана с международными рынками или зависела от сотрудничества с иностранными компаниями оказались «за бортом». Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что при этом паниковать не стоит, имеется ряд шагов, помогающих адаптироваться к новым условиям. В первую очередь важно оценить свои сильные стороны. Не исключено, что навыки и опыт могут быть полезны в иной сфере.

По мнению эксперта, потеря работы является началом нового этапа в жизни. Важно использовать соцсети, профессиональные платформы и прочие ресурсы, помогающие находить вакансии и устанавливать деловые контакты. Необходимо подумать о фрилансе, поскольку дистанционная работа открывает огромные возможности для заработка, особенно в таких сферах, как дизайн, программирование, копирайтинг, перевод и прочие.

Ранее рассказали, как правильно просить прибавку к зарплате.