Россиянам рассказали, как правильно просить прибавки к зарплате

Обращаясь к руководству с просьбой прибавить зарплату, важно перечислить свои заслуги и достижения, а не жаловаться на финансовые проблемы, сообщил агентству «Прайм» Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Основаниями для повышения зарплаты могут быть изменение конъюнктуры рынка, овладение новыми навыками и умениями, достижение определенных результатов в работе, пояснил собеседник.

Он рекомендовал хотя бы раз в год актуализировать свою стоимость на рынке труда. Получив более выгодное предложение от другой компании, следует подойти к руководству и объяснить ситуацию. В таком случае работодатель, возможно, повысит зарплату, а если нет, то можно будет сменить работу.

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