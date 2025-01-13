Карьерный консультант Валинуров пояснил необходимость обучения новым профессиональным навыкам

На ВЭФ были представлены результаты исследования, согласно которым к 2030 году до 60% компаний в мире перейдет на более глубокую цифровизацию, что приведет к переобучению большинства квалифицированных работников и расширит затраты предпринимателей. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, нет смысла доверять исследованию ВЭФ, так как оно точно притянуто за уши. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что в нашей стране практически любой бизнес трансформируется почти на 100% каждый год.

По мнению эксперта, в ближайшее время навык обращения с искусственным интеллектом будет одним из наиболее востребованных. Таким образом, нужно работать на опережение и самостоятельно обучаться новым знаниям. Так, желающим получить руководящую должность важно развивать умение договариваться, вести переговоры, иметь стратегическое видение.

Он добавил, что с развитием технологий не произойдет вымирания профессий, вероятнее всего, случится их сильная трансформация. В целом уже любая IT-компания применяет искусственный интеллект так или иначе.

Ранее он перечислил способы решить проблему дефицита инженеров в России.