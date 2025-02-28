Карьерный консультант Валинуров назвал способы добиться повышения зарплаты

Карьерные возможности привлекают многих людей. Приходя на работу, хочется не просто выполнять однотипные задачи, а также и развиваться, приносить пользу компании и иметь профессиональный рост. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, как сделать так, чтобы получить повышение или увеличить заработную плату. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, выстраивание грамотной коммуникации с руководством всегда имеет позитивный эффект. При этом нельзя необоснованно требовать от работодателя повышения в должности или увеличения зарплаты, поскольку это, как правило, только отталкивает руководителей.

Эксперт добавил, что не следует бояться задавать вопросы руководству и вести с ним диалог. Например, можно спросить напрямую, за какие задачи сотрудник может взяться для того, чтобы увеличилась заработная плата. Если таких возможностей нет сразу, то всегда у работодателей имеются внутренние или внешние проекты, связанные с развитием и оптимизацией, и можно включиться в указанный проект.

Ранее он перечислил дающие стартовую карьеру профессии.