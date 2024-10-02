Карьерный консультант Валинуров обозначил возможные места работы с зарплатой почти до миллиона рублей ежемесячно

Аналитики составили топ наиболее высокооплачиваемых вакансий в стране в октябре. Лидером рейтинга стал агент по коммерческой недвижимости в Москве с зарплатой до 900 тыс. рублей. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, почему это не совсем так и на какой должности можно действительно получать такую зарплату каждый месяц. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, именно данная, опубликованная вакансия для агента недвижимости, который может получать 900 тыс. рублей, сильно преувеличена, поскольку агенты по недвижимости, риэлторы иногда получают какие-то символические оклады — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Таким образом, подобную сумму риелтор может заработать при продаже, например, квартиры или офисной недвижимости стоимостью от 50 млн рублей.

Эксперт добавил, что данное объявление является полностью рекламным. Однако у данной должности имеются несомненные плюсы - относительно свободный график и необходимость в них практически всегда.

По его мнению, в целом в нашей стране специалистов с подобными заработными платами просто не существует, потому как это уровень руководителя, позиция топ-менеджера компании. Тем не менее тем, кто хочет заработать хорошие деньги, стоит пойти работать курьером, которые ежемесячно зарабатывают 100-150 тыс. в месяц и работа имеется ежедневно.

Ранее сообщалось, что художница из Петербурга ищет красноречивого подхалима за 300 тыс. рублей в месяц.