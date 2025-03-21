Карьерный консультант Валинуров оценил вероятность роста числа мужчин-домохозяек

Мужчина, который зарабатывает, а женщина, которая варит борщ и гладит рубашки, – такой сюжет медленно, но верно отправляется в музей патриархальных анахронизмов. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, сильно ли изменились за последнее время гендерные роли в обществе и карьере. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, мужчины и женщины в действительности иногда меняются ролями, однако пока это скорее исключение, чем новая норма, поэтому сегодня рано задумываться о массовом засилии мужчин-домохозяев.

Эксперт добавил, что выбор мужчины уйти в домохозяйство или женщины взять на себя роль ключевого кормильца – это не столько социальная тенденция, сколько особенность мышления. При этом возможности женщин в современном мире на самом деле в разы увеличились.

По его мнению, ключевой проблемой сегодня является не разница в доходах мужчин и женщин, а отсутствие карьерного планирования. Таким образом, если мужчина желает стать домохозяином, а женщина – карьеристкой, они могут себе это позволить.

Ранее он назвал способы заставить зумеров работать на заводах.