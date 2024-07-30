Карьерный консультант Валинуров пояснил влияние ограничения сверхурочных часов на найм

Согласно законопроекту, внесенному в нижнюю палату парламента, жителям нашей страны с ненормированным рабочим графиком необходимо ограничить общий объем сверхурочных часов до 120 в год, а также предоставлять дополнительные дни отпуска пропорционально количеству переработок. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, насколько важной является эта инициатива и к чему она приведет. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, сегодня в нашей стране нередко переработки являются неофициальными, и даже если человек задерживается на работе или выходит в свой выходной день, это не отражается специальным приказом, и сотрудник не получает дополнительные выплаты или выходные дни.

Эксперт уточнил, что существенного влияния на ситуацию с наймом это не окажет, государством планируется всего лишь увеличить налогооблагаемую базу, поскольку налог на зарплату довольно высокий, и даже если компании начнут выплачивать белую заработную плату и оформлять все подобные переработки, то это доход в бюджет государства.

По его мнению, большая часть работодателей не оформляет переработки, просто договариваясь с сотрудниками, поэтому ситуация на рынке труда маловероятно изменится, поскольку работодатели и кандидаты достаточно быстро приспосабливаются к новым условиям.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская пояснила, что работодатели должны устанавливать сокращенную продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних сотрудников.