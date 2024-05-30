Подмосковный омбудсмен рассказала, какие условия должен соблюдать работодатель в отношении несовершеннолетних

По ее словам, работники в возрасте до 16 лет должны работать не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Кроме того, продолжительность ежедневной работы для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа, в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, в возрасте от 16 до 18 лет — семь часов. Лица, получающие общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающие образование с работой, в возрасте от 14 до 16 лет могут работать 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 4 часа.

По словам омбудсмена, работодатели, как правило, не могут направлять несовершеннолетних работников в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам, к работе, выполнение которой может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Перед заключением трудового договора несовершеннолетним нужно пройти медицинский осмотр, для них также не устанавливается испытательный срок.

«Не допускается заключение с несовершеннолетними работниками договора о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности <…>. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетним работникам предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. <…> Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — добавила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.