Карьерный рывок в марте: весна оказалась идеальным временем для поиска работы

Конец зимы и начало весны — это не только время климатических перемен, но и самый стратегически выгодный период для смены профессиональной деятельности. Пока одни соискатели ждут лета, опытные кандидаты выходят на рынок в марте. HR-специалист Александр Брюхов в беседе с REGIONS выразил уверенность, что именно сейчас компании максимально четко видят пробелы в штатном расписании и готовы к предметному диалогу о зарплатах. Главное — успеть заявить о себе до апреля, когда деловая активность начнет плавно перетекать в режим майских праздников и отпусков.

Удачный момент объясняется спецификой бизнес-циклов. В начале года большинство компаний подводили итоги, распределяли премии и утверждали бюджеты. К марту процесс согласований завершается: руководители уже выплатили бонусы тем, кого хотели удержать, и освободили места тех, кто не оправдал ожиданий. На рынке появляется множество «живых» вакансий с понятными KPI и утвержденным финансированием.

Как отмечает эксперт, в это время работодатели стремятся закрыть ключевые позиции как можно быстрее, чтобы не входить в лето с недоукомплектованным штатом. Это делает компании более гибкими в переговорах об условиях труда.

С точки зрения рекрутинга, март — месяц осознанных предложений. HR-службы работают активно, стараясь завершить подбор до начала сезона массовых отпусков. По словам Брюхова, в этот период кандидаты имеют больше шансов на конструктивный диалог, так как бизнес уже понимает свои задачи на ближайшее полугодие и ищет людей, готовых включиться в процессы без долгой раскачки. Работодатели охотнее идут на уступки по социальным пакетам или стартовым окладам, если видят в соискателе реальное решение своих текущих проблем.

При выходе на собеседование весной стоит учитывать фактор общей сезонной усталости. На фоне выгоревших сотрудников руководители подсознательно ищут людей, приносящих в команду новую энергию и ясность. Эксперт рекомендует не концентрироваться на негативном опыте прошлого места работы, а делать акцент на будущей пользе. Вместо позиции «беглеца» стоит занять позицию профессионала, который готов быстро адаптироваться и показать результат в течение первых трех месяцев. Умение продемонстрировать готовность к действию в конце делового сезона станет весомым преимуществом перед конкурентами.

