Карибский вирусный микс: чем можно заразиться на Кубе, даже не подозревая

Роспотребнадзор опубликовал официальное предупреждение для российских туристов, вернувшихся с Кубы и из других стран Карибского бассейна. Ведомство рекомендует обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов, характерных для трансмиссивных инфекций, и обязательно сообщать врачам о недавнем пребывании в этом регионе.

В сообщении отмечается, что в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с активностью вирусов денге, Оропуш и чикунгунья. При этом информация о вспышке нового заболевания на Кубе, сопровождающегося сыпью, болью в суставах и лихорадкой, была опровергнута местным Министерством здравоохранения. Ситуация оценивается как соответствующая сезонным ожиданиям для данной зоны.

Также туристам, планирующим поездки, рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки, носить закрытую одежду и применять другие средства защиты от укусов комаров.

