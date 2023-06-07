«Кариес, болезнь десен и повреждение эмали»: врач назвал неожиданные последствия стресса

Повышенный уровень кортизола в организме напрямую влияет на развитие кариеса и заболеваний десен. Кроме того, многие люди в период стресса склонны к частому употреблению алкоголя, курению и перекусам, что напрямую связано со здоровьем зубов.

Стресс снижает иммунитет, поэтому развитие заболеваний полости рта самое распространенное последствие. Кроме того, в этот период организм «берет» все питательные вещества из костей, в том числе из зубов. Сокращение выделяемой слюны приводит к сухости в полости рта и распространению бактерий.

«Также во время стресса мы часто сжимаем челюсть и зубы, это приводит к их износу, повреждению эмали и болезням десен. Немаленькую роль играют привычки, если человек курит, то во время сильных переживаний количество потребляемых сигарет увеличивается, а значит, страдают и зубы», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-стоматолог Алексей Большаков.

Важно научиться заботиться о своем физическом и моральном здоровье, включая регулярное посещение стоматолога. Отдавать предпочтение более разнообразному и более здоровому питанию, отказаться от курения и употребления алкоголя. Займитесь спортом или йогой для снятия напряжения.

«Кроме того, есть ряд простых правил, которые помогут сохранить здоровье зубов в период стресса. Не забывайте чистить зубы два раза в день, включая использование зубной нити и средств для полоскания полости рта. Пейте достаточное количество воды, чтобы увеличить выделение слюны и уменьшить количество бактерий во рту», - акцентирует эксперт.

Также важно следить за своим дыханием, чтобы избежать пересушенности полости рта.

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