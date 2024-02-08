Карлсон: интервью с Путиным будет выложено 9 февраля в 02:00 по Москве

Американский обозреватель Такер Карлсон опубликовал в своем аккаунте в одной из соцсетей, что интервью с российским лидером Владимиром Путиным он обнародует 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Напомним, несколько дней назад американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил Большой театр и прогулялся по городу. Позже он выложил видеообращение в сети, на котором с видом на Кремль признался, что взял интервью у российского лидера Владимира Путина и намерен его как можно скорее опубликовать. Анонс Карлсона интервью с Путиным набрал в сети более 90 млн просмотров.

«Такер возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Завтра в 18:00 по Североамериканскому восточному времени (02:00 мск — RT) на сайте TuckerCarlson.com», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что американский экс-разведчик Скотт Риттер высказал уверенность, что интервью Карлсона с Путиным станет самой настоящей информационной бомбой.