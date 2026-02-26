Карманник «спас» деньги россиянки, предназначенные мошенникам

В Иркутске разыгралась необычная криминальная драма: 37‑летняя женщина лишилась в общей сложности 9 млн рублей. Из них 6 млн рублей она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн рублей у нее похитил карманник в переполненном автобусе, сообщили в УМВД Иркутской области.

Сначала на женщину вышли лжесотрудники спецслужб, которые убедили ее, что сбережения в опасности, и их нужно срочно перевести на «безопасный счет». Поверив, иркутянка сняла 6 млн рублей и передала их курьеру. Но злоумышленникам этого показалось мало: они потребовали перевести еще 3 млн рублей.

Женщина вновь отправилась в банк, обналичила требуемую сумму и поехала к банкомату, чтобы завершить перевод. Однако в автобусе, набитом людьми, сработал карманник — он ловко вытащил у нее все деньги и скрылся. В результате 3 млн рублей, предназначенные мошенникам, достались вору.

Полицейские возбудили два уголовных дела — о мошенничестве в особо крупном размере и о краже в особо крупном размере. Карманника удалось задержать довольно быстро. Им оказался 42‑летний иркутянин с богатым криминальным прошлым, неоднократно судимый.

При обыске в его квартире нашли спрятанными более миллиона рублей — эти деньги уже вернули законной владелице. Судьба остальной суммы пока неизвестна, следствие продолжается.

