Мошенник довел туляка до финансовой катастрофы с помощью объявления

За минувшие сутки сразу трое жителей Тульской области пополнили печальную статистику жертв дистанционного мошенничества. Обманутые граждане, которым от 50 до 51 года, лишились в сумме 116 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Об этом пишут «Тульские известия» .

Самый крупный ущерб понес 50-летний житель Суворовского района. Мужчина, желая приобрести мотобуксировщик, наткнулся на одном из популярных интернет-сайтов с объявлениями на заманчивое предложение. Техника нужна была для передвижения по зимним трассам, но «путешествие» закончилось, едва начавшись. Связавшись с продавцом и обсудив детали, покупатель без лишних сомнений перевел на указанный злоумышленником счет 55 тысяч рублей.

Оплата прошла мгновенно, а вот товар покупатель так и не дождался. Как только деньги оказались у мошенника, «продавец» бесследно исчез, перестав выходить на связь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился за помощью в полицию.

Аналогичные эпизоды мошенничества зарегистрированы и в других муниципалитетах области. Хотя детали происшествий разнятся, объединяет их одно — способ обмана. Во всех случаях злоумышленники использовали классическую схему «продажи» несуществующего товара на онлайн-площадках, выманивая предоплату у ничего не подозревающих покупателей. В полиции напоминают: лучший способ не потерять деньги — договариваться о расчете только после получения и проверки товара лично.

