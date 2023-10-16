«Кармическая проработка»: выяснилось, почему женщины выбирают неправильных мужчин

Женщины частенько жалуются своим подругам, что мужчин нормальных не осталось, а замуж лучше вообще не выходить — все равно все закончится разводом. Через пару-тройку лет супруга вдруг понимает, что спутник жизни ей не подходит совершенно. Этот марафон может длиться всю жизнь, а все потому, что многие не понимают, как работает карма.

Эзотерик Аделина Панина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему женщины часто выбирают не тех мужчин.

По ее словам, на протяжении всей жизни каждый человек сталкивается с кармическими задачами.

«Карма — это наша судьба, наши судьбоносные решения. Любые отношения, ситуации, поступки, мысли и действия не случайны и должны духовно взращивать каждого», — отметила эзотерик.

Когда женщина выбирает мужчину, с которым у нее явно возникают проблемы — это указание на кармические отношения, которые нужно пройти достойно, убеждена Панина. В такой ситуации нужно всегда выбирать себя.

«Встречаются люди, у которых задача элементарная и простая — полюбить себя, отстоять личные границы, добраться до счастья и понять, что такое несчастье», — пояснила ясновидящая.

По ее мнению, многие девушки предпочитают затягивать ненужные отношения, постоянно ожидая, что в будущем станет лучше, что человек изменится, но этого не происходит. Чтобы понять, что вы свернули не туда, Панина посоветовала не тратить свое время.

«Если вас на начальном этапе уже что-то не устраивает — это явно кармическая проработка. Сразу же выбирайте себя и идите в новый опыт. Людей на планете очень много, и если вы правильно пройдете все испытания, то вам обязательно дадут здоровые и счастливые отношения», — заключила эксперт.

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