Не просто недомогание: одинаковые симптомы у 46 гостей стали поводом для закрытия бара на Шерегеше

По решению суда работа бара Grelka, расположенного на территории горнолыжного курорта Шерегеш, временно приостановлена, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал заведения. Во время новогодних праздников 46 посетителей бара заявили об одинаковых симптомах: рвота, тошнота, высокая температура.

В телеграм-канале бара проинформировали о проведении проверки и санитарно‑эпидемиологических мероприятий. Предполагается, что заведение не будет принимать посетителей на протяжении 90 дней. В баре обратили внимание, что оперативно выполняют предписания различных ведомств, учитывают все требования, которые касаются сотрудников, документов, оборудования.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы завершить эти процедуры как можно быстрее и возобновить работу раньше установленного срока», — указано в сообщении.

Россияне, которые на время новогодних выходных приехали в Шерегеш, заявили об ухудшении самочувствия. Пострадавшие отметили, что тошнота и рвота появились после посещения местного бара. Об инциденте стало известно в региональном Роспотребнадзоре. У четырех сотрудников кафе‑бара выявили норовирус. Некоторые пострадавшие заявляли о временном помутнении сознания.

Ранее гастроэнтеролог Черепицына назвала единственный случай, когда допустимо выпить стакан колы при отравлении.