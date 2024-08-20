Каршеринг в России может подорожать на 20% к концу 2024 года

Сервисы проката автомобилей готовятся поднять стоимость аренды из-за утильсбора, взлетевших цен на обслуживание и не только. Об этом сообщил Mash в своем телеграм-канале, ссылаясь на источник в Национальном автомобильном союзе.

Парк каршеринговых автомобилей регулярно обновляется, и сейчас средний возраст таких машин составляет всего три-четыре года. С приходом санкций их обслуживание стало в несколько раз дороже, что и провоцирует рост цен на услуги. В итоге непопулярные сервисы столкнулись с некоторыми трудностями. В частности, их прибыль и убытки «примерно совпадают».

Если утильсбор станет еще выше, то обновление парка начнет отнимать больше денег. Поэтому аренда автомобиля будет постепенно дорожать.

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