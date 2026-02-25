Карта-квест и Ренессанс в СНТ: след Леонардо да Винчи обнаружен в Большом Серпухове

Карта Большого Серпухова превратилась в настоящий атлас загадок, где за очередным поворотом проселочной дороги можно внезапно оказаться на территории эпохи Возрождения или в эпицентре космического вояжа. Исследование местных топонимов, проведенное корреспондентом REGIONS , выявило удивительное разнообразие: от классических литературных кварталов до экзотических названий вроде улицы Леонардо да Винчи.

Пока одни СНТ задыхаются в однообразии десятков Лесных и Сиреневых переулков, создавая путаницу для навигаторов экстренных служб, другие превращают свои владения в тематические кластеры. Так, в районе Шараповой Охоты сформировался полноценный писательский уголок, где Чехов соседствует с Лермонтовым и Лесковым, а окрестности поселения Тулчинин «улетели» в стратосферу, обзаведясь Лунным бульваром и Кометным проездом.

Особое удивление вызывают реверансы в сторону мировой истории искусств. Появление в Тульчине-1 улицы имени Леонардо да Винчи остается загадкой для краеведов, ведь великий мастер Ренессанса вряд ли мог предположить, что его имя будет украшать подмосковные просторы спустя столетия. Впрочем, это не единственный пример странной логики: в Палихове и Бутурлине преспокойно существует Банковский переулок, хотя финансовые учреждения там никогда не работали. Не менее колоритно выглядят и «ботанические» изыски вроде Чертополоховой улицы в районе Лисенок или строго выверенных Линий в Злобине, пронумерованных от Первой до Двенадцатой.

Однако за романтикой необычных названий скрывается и сугубо практическая проблема. Огромное количество дублей — стандартных Цветочных и Изумрудных улиц — серьезно затрудняет работу почтальонов и медиков скорой помощи. Если адрес в вызове указан без уточнения конкретного поселка или товарищества, поиск нужного дома превращается в лотерею.

Специалисты отмечают, что тяга застройщиков к оригинальности порой оправдана не только эстетикой, но и безопасностью: «Пролет шмеля» или «Кофейная» улица точно не затеряются в массе однотипных топонимов. Путешествие по такой карте становится для жителей Большого Серпухова маленьким приключением, где за каждым перелеском может скрываться либо небесное тело, либо классик золотого века литературы.

