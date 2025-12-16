«Карта звездного неба» возрастом 5000 лет: зауральское святилище возглавило мистический рейтинг

Древнее святилище Савин, расположенное в Зауралье, по результатам масштабного опроса признано самой загадочной точкой на карте России. Об этом сообщает «Газета.Ru » со ссылкой на телеканал «Моя Планета», организовавший голосование среди своей аудитории.

Как пояснил ведущий проекта «Тайна на карте» Вадим Норштейн, победа этого археологического памятника вполне закономерна. По его словам, уникальность Савина заключается в доказательствах того, что жившие здесь пять тысяч лет назад люди не просто следили за небосводом, но и обладали глубокими знаниями звездной карты, используя их для ориентации. Норштейн отметил, что это место представляет собой удивительный синтез древнего культа и зачатков научного познания, что дает простор для самых смелых фантазий.

В рейтинге таинственных мест вторую позицию с результатом 13,5% заняло плато Путорана в Красноярском крае. Третье место с 4,19% голосов досталось озеру Байкал. Также в первую пятерку вошли природный феномен «Чертово игрище» в Волгоградской области (2,85%) и «Долина царей» в Туве (2,18%).

Напомним, проект «Тайна на карте» посвящен исследованию мистических и малоизученных локаций России. Ведущий Вадим Норштейн в его рамках отправляется в экспедиции — от популярных туристических маршрутов до отдаленных уголков страны — чтобы провести собственное расследование и попытаться раскрыть суть этих завораживающих и будоражащих воображение мест.

