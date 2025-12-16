Всегда поможет: какие три тайные просьбы к Николаю Угоднику изменят жизнь в 2026 году

Православные верующие 19 декабря отметят один из самых любимых праздников — день памяти святителя Николая Чудотворца, известный в народе как Никола Зимний. В преддверии этой даты актуальными становятся вопросы о традициях празднования и о том, какие молитвы, обращенные к святому, считаются наиболее сильными, сообщает Life.ru.

Согласно православному календарю, день памяти Николая Чудотворца 19 декабря 2025 года приходится на пятницу. Эта дата является непереходящей и ежегодно остается неизменной. В церковной традиции она установлена в воспоминание о завершении земного пути святого.

Помимо зимнего праздника, Русская православная церковь чтит память святителя Николая 22 мая, в день перенесения его мощей в итальянский город Бари, и 11 августа. Летнее празднование было восстановлено по благословению Патриарха Алексия II в 2004 году.

Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, жил в III–IV веках на территории современной Турции. Он широко почитается в христианском мире как чудотворец, защитник невинно осужденных, покровитель путешественников и мореплавателей. К его помощи также традиционно обращаются в финансовых трудностях, для сохранения семейного благополучия и здоровья.

К праздничному дню в храмах совершаются торжественные богослужения. Поскольку 19 декабря приходится на период Рождественского поста, в питании верующих действуют соответствующие ограничения: разрешается употребление рыбы, но не скоромной пищи.

Священнослужители подчеркивают, что молиться святителю Николаю можно не только в храме, но и дома, используя как канонические тексты, так и свои собственные слова. Главным условием действенной молитвы называют искреннюю веру и сердечное обращение. Для чтения дома часто используют акафист святому, который по традиции произносят стоя.

В Москве и Подмосковье поклониться святыням, связанным с Николаем Чудотворцем, можно в нескольких известных храмах и монастырях. В их числе Свято-Данилов монастырь, храм святителя Николая в Котельниках и Николо-Угрешский монастырь в городе Дзержинский.

